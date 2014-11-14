إصابة عنصرين من قوات الأمن في انفجار عبوة ناسفة شرق ليبيا

أصيب 2 من عناصر الأمن بإحدى الدوريات الأمنية المُتمركزة جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة المرج شرق ليبيا.

وأكد شاهد عيان لـ«بوابة الوسط» الإخبارية الليبية أن الانفجار تسبب في إصابات طفيفة لعُنصرين من الدورية المُتمركزة قرب مسجد أبوبكر الصديق الشهير بـ«الجامع الكبير» في مدينة المرج، وفي أضرار مادية بسيارة مدنية يمتكلها أحد عناصر الشرطة بالدورية.

>وأوضح شاهد العيان أن العبوة الناسفة زُرعت بسور المسجد، وعلى الفور انتشرت عناصر الأمن، وأعلنت حالة الاستنفار وتم استهداف سيارة يُشتبه بها بوابل من الرصاص من قبل عناصر الأمن.

>يذكر أن شرق ليبيا يشهد صراعا بين الميليشيات المسلحة المتناحرة وبصفة خاصة في بنغازي؛ حيث يدور قتال بين الجيش الوطني الذي يشن عملية الكرامة

>بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية الليبية، لتطهير البلاد من الجماعات الإسلامية ومن بينها أنصار الشريعة.