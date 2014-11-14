تامر الزيادي: حادث “لنش البحرية” يستدعى وقوف الشعب خلف الجيش

قال تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن حادث لنش القوات البحرية هو تغير نوعى فى تحركات الجماعات الإرهابية والجهات الداعمة لها لهدم الدولة المصرية وهو رسالة مهمة يجب أن يتفاعل معها المجتمع والدولة بشكل أكثر حزماً وحذرا مع كل من يهدد أمن واستقرار الدولة المصرية، وضرورة أن يلتف المصريون خلف جيشهم وقيادتهم للخروج من هذه المرحلة .

وقال الزيادى فى تصريحات له اليوم الجمعة، إن تحركات جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولة تعطيل الطرق وتعطيل الجامعات واستهداف كمائن الشرطة هو جزء من تحرك المتربصين بمصر.

وأضاف، مهما كانت التضحيات وزادت أحقاد ومخططات الاعداء فإن مصر وشعبها وكل أشقائنا العرب فى الخليج سوف يعبرون هذه المرحلة وسوف يظل جيش مصر حامياً لها فى البر والبحر والجو، وسقوط شهدائنا الأبرار لن يمر دون محاسبة وعقاب لكل المتطاولين، وان مصر سوف تعود قوة اقليمية واقتصادية كما كانت، وكل دعاة القتل وتجار الدماء وممولى الإرهاب سيلقى بهم فى مزبلة التاريخ.