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انطلاق رالى “عبور مصر” بالدراجات النارية من الإسكندرية

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انطلاق رالى “عبور مصر” بالدراجات النارية من الإسكندرية انطلاق رالى “عبور مصر” بالدراجات النارية من الإسكندرية

أنطلق صباح اليوم رالي عبور من الإسكندرية بمشاركة 60 راكبا للدراجات النارية سيقطعون مسافة ثلاثة آلاف كيلو متر ؛ مرورا بالمناطق السياحية المنتشرة بمصر من شمالها إلي جنوبها ، وعودة لنقطة النهاية تحت سفح أهرامات الجيزة.

وشاركت ملكة جمال مصر “لارا دبانة” في حفل إطلاق الرالي – الذي يقام في دورته الثالثة – وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في الفعاليات التي من شأنها إطلاق الضوء علي المناطق السياحية في مصر ، ودعمها والترويج لها من خلال الأنشطة والمسابقات.

وعلي الجانب الآخر ، شارك أليكس شاكون المغامر الأمريكي الذي قام بجولة حول العالم بثلاث درجات نارية علي مدار 600 يوم، والذي عبر عن سعادته بالمشاركة في الرالي ، مؤكدا أنه كان حريصا علي المشاركة مع المصريين في تلك الفعالية لما علمه عنهم من قوة وطبيعة خاصة.

وأضاف أن ما ينقله الإعلام العالمي عن مصر غير كاف ، وغير معبر عن واقع المصريين ؛ وطبيعتهم وأنه سعيد بوجوده في مصر وسيحرص علي تسجيل فيلم جديد عن مشاركته في الرالي ليستفيد منه المصريون في الترويج للمناطق السياحية.

يشار إلي أن 40 مشاركاً من جنسيات مختلفة غير مصريين يشاركون في الرالي السنوي الثالث ، علي مدار أيامه التسعة عبورا بالعديد من المناطق السياحية.

أ ش أ

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