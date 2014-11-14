” الميرازي ” : لا يوجد فى مصر مؤسسات حقيقية سوى القوات المسلحة

قال الإعلامي حافظ الميرازى أنه لا يوجد في مصر مؤسسات حقيقية ، مؤكدا أن المؤسسات الوحيدة هي المؤسسات الأمنية مثل المؤسسة العسكرية لأنها لها كيان راسخ وقوي ومعروف لدي الجميع .

وأشار إلى أن الصحفي يفقد مصداقيته إذا ارتبط أداؤه بالمسئول وغير مبادئه لإرضاءه ولابد أن يفهم الصحفي أن كل شئ له ضريبة والصحفي المهني دائما ما يتم انتقاده ولكن الحامى هو الله بالإضافة إلى المواقف الثابتة التي لا تتغير بتغير المسئولين .

وانتقد الميرازي نظام الشللية في المؤسسات الصحفية ، مؤكدا أن رؤساء تحرير ومسئولين كثيرين عندما ينتقلون من جريدة لأخري ينتقل معهم الطاقم المحيط بهم من المحررين ، بغض النظر عن كفاءتهم .

كما انتقد فوضي الإعلام الصري وقال “الخطأن لا يصنعان صوابا ” كل المعايير مغلوطة علي كل المستويات وهناك نماذج سيئة في الإعلام الخاص ولابد من الفصل بين التحرير والإعلانات في كل الصحف لأن هناك رجال أعمال حصلوا علي عقارات وأراضي بالمخالفة ولديهم صحف خاصة ومن المستحيل أن يهاجموا من سهلوا لهم هذه المخالفات .

وأوضح أنه يحاول في لجنة التشريعات الإعلامية الحد من تعريف الصحافة الإلكترونية حتي يكون هناك كيانات محترمة وقال “نصيحتي أن أصحاب مدونات الرأي لابد أن يعرفوا أن هناك اختلافات بينها وبين الصحف الإلكترونية “.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تدشين اتحاد شباب الصحفيين بالفيوم والذي عقد الخميس بالحديقة الدولية بالفيوم بحضور الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم واللواء خالد عبد العزيز جبرتي السكرتير العام والدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم والعميد محمد شكري مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الفيوم وكوكبة من التنفيذيين وممثلي الأوقاف والكنيسة ، كما حضر الحفل الدكتور مدحت شكري وكيل وزارة الصحة ، ومحمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم. والإعلاميين ومراسلى الصحف والقنوات المختلفة وممثلي القوي السياسية والمحليات للشباب وعدد من المواطنين .