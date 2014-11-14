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وزير الرى: افتتاح متحف السد العالى وخزان أسوان في يناير القادم

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وزير الرى: افتتاح متحف السد العالى وخزان أسوان في يناير القادم وزير الرى: افتتاح متحف السد العالى وخزان أسوان في يناير القادم

وزارة الموارد المائية والرى – ارشيفية

ذكر الدكتور حسام مغازى وزير المواد المائية والرى أنه سيتم افتتاح المتحف الوثائقى للسد العالى وخزان أسوان،خلال شهر يناير القادم، مشيرا إلى أن المتحف يضم كل الوثائق والأفلام القديمة التى تروى قصة كفاح بناء السد العالى.

وقال مغازى فى تصريح له اليوم أن التكلفة الإجمالية للمتحف تبلغ 84 مليون جنيه،ويتكون من 3 أدوار،يطل على نهر النيل،ويوضح تطور أعمال الرى وأدواته منذ عصر محمد على،ويعرض خرائط وتصميمات إنشاءات وزارة الرى من القناطر الخيرية وحتى المحطة العملاقة للرى بتوشكى مرورا بالسد العالى، وأيضا وثائق بناء السد العالى والأدوات التى استخدمها المهندسون، والصور والأفلام التسجيلية تجسد مراحل بنائه، ولوحة تذكارية من الرخام تضم أسماء الشهداء من مهندسين وفنيين وعمال، وصممت واجهة وبوابات المتحف من جرانيت أسوان الوردى، ونقش عليها باللغة الفرعونية القديمة “ هبة النيل”.

كان قد تقرر تشكيل لجنة لإعداد وتجهيز المتحف الوثائقى لخزان أسوان والسد العالى، برئاسة المهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى، وتضم اللجنة فى عضويتها رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، ورئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، ومساعد الوزير لشؤون الوجه القبلى، ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان، ورئيس الإدارة المركزية للإعلام المائى، ومدير عام الموارد المائية والرى بأسوان، ومدير عام المتاحف، ومدير عام المكتبة المركزية بالوزارة.

أ ش أ

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