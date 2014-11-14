قومى القبائل المصرية: البحرية المصرية لقنت الإرهابين درسا لن ينسوه

قال المستشار عصام الجهينى الأمين العام للمجلس القومى لشئون القبائل المصرية ، أن الهجوم الذى استهدف أمس الأربعاء دورية للقوات البحرية المصرية شرق ميناء دمياط ، يعد تغييرا جوهريا فى الفكر والتخطيط الإرهابى على مستوى العالم وليس فى مصر فقط، لافتا أن هذا العمل الإرهابى المباغت لقواتنا البحرية إستهدف إظهارهم بمظهر الضعيف ، لكن حدث العكس تماما وسيطرت قواتنا على الموقف ولقنتهم درسا قاسيا.

وأضاف الأمين العام للقبائل المصرية ، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن قدرة البحرية المصرية فى التصدى لتلك الهجمات المباغتة فاقة المتوقع وأعطت رجال البحرية درسا للجميع فى الشجاعة والبسالة ، وهو ما ظهر فى الخسارة الفادحة التى منى بها الإرهابيون حيث تم تدمير 4 بلنصات والقبض على 32 منهم .

وطالب الجهينى ، الجهات المسئولة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسة بالإضرار بمصالح البلاد ، وتنفيذ مخططات الإرهابيين بالداخل والخارج وتقديم المجرمين لمحاكمات عاجلة ، وإتخاذ كافة الإحتياطات لمواجهة عمليات إرهابية أخرى حيث أننا أمام عدو لا يعرف الشرف ولا الوطنية ولا الدين .