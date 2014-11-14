معلومات مجلس الوزراء: ارتفاع مؤشر الطلب المحلي على العمالة المصرية

ارتفع مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 3 أضعاف ليبلغ 1956 نقطة، مقابل 528 نقطة فى شهر أغسطس السابق بمقدار 1428 نقطة عليه، كما زاد على أساس سنوي مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي والذى بلغ فيه 473 نقطة.

وأوضح مركز المعلومات دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر أن مؤشر الطلب الخارجي على العمالة المصرية تراجع فى سبتمبر الماضى مسجلا 251 نقطة، مقابل 583 نقطة فى أغسطس السابق عليه، كما انخفض على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من 2013 والذى سجل فيه سجل 492 نقطة.

وأشار المركز إلى ارتفاع مؤشر الطلب العام على العمالة المصرية -محليا وخارجيا- خلال شهر سبتمبر الماضى ليبلغ 336 نقطة، مقابل 245 نقطة فى شهر أغسطس السابق عليه، كما ارتفع على أساس سنوى مقارنة بشهر سبتمبر 2013 والذى سجل فيه 176 نقطة.

وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة، أعلنت فى شهر سبتمبر الماضي عن توافر فرص عمل لشغل 82 ألف وظيفة بالقطاعين الخاص والاستتثماري فى 21 محافظة.

وفى ذات السياق، بين مركز المعلومات وجود ارتفاع هائل بفرص العمل المتاحة خلال شهر أغسطس الماضى والمعلن عنها بالنشرة القومية للتشغيل، مسجلة 8.78 ألف فرصة مقابل 3.91 ألف فرصة مقارنة بشهر يوليو السابق عليه، بنسبة زيادة بلغت 124.6% ما ارتفع على اساس سنوى بنسبة 8.7% مقارنة بشهر أغسطس 2013 والذى بلغ فيه 8.08 الف فرصة.

وأظهر زيادة الوظائف المطلوبة خارجيا والمعلن عنها بالصحف القومية والتى بلغت 2.75 ألف وظيفة فى أغسطس الماضى، مقابل 53. ألف وظيفة فى يوليو السابق عليه ، بنسبة زيادة 418.9%، كما قفز بنسبة 202،2 % مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضى والذى سجل فيه 0.91 الف فرصة.

وفى حين تراجع عدد الوظائف المطلوبة محليا المعلن عنها بالصحف القومية خلال اغسطس مسجلة 9.99 ألف وظيفة مقابل 10.32 ألف وظيفة فى يوليو السابق عليه بنسبة انخفاض 3.2%، فى حين أظهرت المقارنة السنوية وجود قفز فى عدد الوظائف بنسبة 112.1% لتبلغ عدد الوظائف المعلن عنها محليا فى اغسطس من العام الماضى 4.71 ألف وظيفة.