أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

نيابة عن الملك.. الأمير مقرن يرعى حفل افتتاح «خليجي 22»

Google+ Print
نيابة عن الملك.. الأمير مقرن يرعى حفل افتتاح «خليجي 22» نيابة عن الملك.. الأمير مقرن يرعى حفل افتتاح «خليجي 22»

    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- رعى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز مساء أمس الخميس حفل افتتاح دورة كأس الخليج العربي ال 22 لكرة القدم، وكان في استقباله الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، ورافق الأمير مقرن بن عبدالعزيز لدى وصوله إلى أستاد الملك فهد الدولي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن فيصل بن محمد بن سعود والأمير سعود بن عبدالعزيز بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

ثم صافح ولي ولي العهد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ووكلاء الرئيس العام لرعاية الشباب بعد ذلك استقبل ضيوف حفل افتتاح خليجي (22)

وواكب الحفل العديد من الفقرات التي جاءت بصورة مبسطة ومختصرة بعيدا عن التطويل والملل، وسط حضور جماهيري لم يصل الى مستوى ما تتمناه اللجنة المنظمة.

من جهته رفع الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة كأس الخليج الأمير عبدالله بن مساعد خلال كلمته في حفل الافتتاح الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على رعايته الكريمة للبطولة ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز على دعمه المستمر، ولولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز على تشريفه ورعايته حفل افتتاح البطولة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.

عبدالله بن مساعد: حافظوا على مكتسبات التجمع الأخوي وتعزيز أهدافه النبيلة

ورحب بالحضور في بلدهم الثاني وقال: "هذا التجمع الخليجي العربي يجسد تقارب أبناء منطقتنا الغالية، ويعزز محبتهم، ويقوي أواصر الأخوة والتماسك بينهم، وتعتز السعودية باستضافتكم، واستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، وتتطلع لإنجاحه بإذن الله بتعاونكم كأحد المناسبات الرياضية والشبابية التي تهيأت لها عوامل النجاح بفضل الرعاية والدعم السخي الذي يحظى به قطاعا الشباب والرياضة من حكومتنا الرشيدة التي سخرت بحمد الله وتوفيقه إمكانات كبيرة لتنمية الشباب وصقل مواهبهم وتعزيز قدراتهم لتحقيق أفضل النتائج".

وأضاف: "كأس الخليج أسهمت في إنجازات ونجاحات المنتخبات القارية والدولية وأصبحت إحدى العلامات المضيئة في التاريخ الرياضي لمنطقة الخليج العربي، ونطالب بالحفاظ على مكتسبات هذا التجمع الأخوي المميز وتعزيز أهدافه النبيلة، فهي مسؤوليتنا جميعاً مشاركين ومنظمين ولدي اليقين الكامل بإذن الله أن إخواني اللاعبين وأجهزتهم الفنية والإدارية في المنتخبات المشاركة سيشكلون نموذجاً يعزز تقاربنا ويعكس مبادئ المنافسة الشريفة لهذه اللعبة التي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط شعوب الخليج".

وعبر رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة عن شكره للجميع على الحضور والمشاركة، كما شكر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر وجميع مسؤولي الاتحادات القارية والدولية لحضورهم هذه المناسبة، متمنياً لجميع الأشقاء والأصدقاء طيب الإقامة في بلدهم الثاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية