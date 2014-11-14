رئيس «النقل العام» بالقاهرة: تجهيز 10 خطوط أتوبيسات للمعاقين

أكد المهندس هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة حريصة على انخراط ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع، مشيرا إلى أن الأتوبيسات التي قامت الهيئة بدفعها الأسبوع الماضي الهدف منها انخراطهم في المجتمع وليس عزلهم، إلى جانب العمل على تيسير سبل الانتقال لهم.

وقال «عطية» في تصريحات له، الجمعة، إن الهيئة فى العادي تخصص الكرسى الأول من أتوبيس الهيئة لذوي الإعاقة ولكبار السن، مشيرا إلى أنه لأول مرة تجهز الهيئة 10 خطوط من أتوبيسات هيئة النقل العام لصعود وهبوط ذوي الاحتياجات الخاصة بالكراسي المتحركة الخاصة بهم.

وأضاف «عطية» أنه تم تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة بهذه الأتوبيسات، موضحا أنه يمكن للراكب العادي أن يصعد ويهبط من الباب الأمامى والخلفي، أما الراكب المعاق فتم تخصيص باب له في المنتصف ويقوم السائق بتشغيل زلاقة في حدود متر مربع تأخذ زاوية الأتوبيس مع الأرض لتسمح بصعود الكرسي المتحرك، مؤكدا أن الأتوبيس يسعى 4 كراسى متحركة.

وأشار إلى أن الأتوبيس يعمل على 10 خطوط لربط جميع مدن ومناطق القاهرة الكبرى ببعضها والأماكن السكنية الجديدة، موضحا أن الخط الأول يبدأ بمدينة الشروق مروراً بالطريق الدائرى والمرج، وصولاً لشبرا الخيمة، فيما يبدأ الخط الثاني من مدينة السادس من أكتوبر وينتهى بشبرا الخيمة، أما الخط الثالث فيبدأ من التجمع الثالث بالقطامية وينتهى بموقف أحمد حلمي، مؤكدا أنه تم تحديد تعريفة التذكرة 2 جنيه فقط.