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استياء داخل «الجامعة العمالية» لعدم حضور «المراغي» أول اجتماع لتطويرها

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أعرب مجلس أمناء الجامعة العمالية، في أول اجتماع له، برئاسة الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن بالغ استياءه لعدم حضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، جبالي المراغي، أو تفويض من يمثله، لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لتطوير الجامعة، وإعادة هيكلتها تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، في هذا الخصوص، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها.

وطالب أعضاء المجلس، من وزيرة القوي العاملة، بضرورة رفع تقرير عاجل لرئيس مجلس الوزراء حال تكرار هذا الموقف من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدين أن جميعهم خبراء في مجال التعليم ولم يبخلوا بوقتهم عندما تعلق الأمر بعمل وطني لخدمة منظومة التعليم في مصر، بتطوير الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية، بما يحقق الفائدة المرجوة لجميع الأطراف.

يذكر أن، رئيس مجلس الوزراء، كان طالب خلال لقائه الأسبوع الماضي، من وزيرة القوى العاملة والهجرة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسرعة حل مشكلات الجامعة العمالية، وعودتها لتسهم فى تثقيف العامل المصري.

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