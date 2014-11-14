أهالى كوم أمبو يشيعون جثمان ضحية حادث سيناء الإرهابي من كنيسة مار جرجس

شيع المئات من المسلمين والأقباط من أبناء كوم، الجمعة، جثمان مجند الشرطة مينا عادل أنور، 22 سنة، من قوة المسطحات المائية بالشيخ زويد، والذى لقى مصرعه أمس الأول فى حادث إرهابى استهدف سيارة أجرة فى شمال سيناء على طريق «الشيخ زويد – رفح»، بعد إطلاق مجهولين أعيرة نارية على السيارة التى كانت يستقلها.

وصل الجثمان إلى مطار أسوان الحربى ملفوفاً بعلم مصر فى ساعة مبكرة من صباح الجمعة، حيث تم نقله إلى مسقط رأسه بمركز كوم أمبو وإقامة مراسم الصلاة على الجثمان بكنيسة مار جرجس بمدينة كوم أمبو، وبعدها تم نقل الجثمان إلى قرية منيحة حيث تم دفن الجثمان بمدافن القرية.

شارك فى الجنازة اللواء محمد بركات، رئيس مدينة كوم أمبو، والعميد عيد عبدالحميد، مأمور المركز، وقيادات أمن أسوان وأهالى القرى المجاورة.

وأكد والد الضحية، أن الضحية هو الابن الأكبر وحاصل على دبلوم صناعى، وأنه حضر آخر مرة إلى القرية منذ 8 أيام ثم سافر إلى سيناء التى كان يقضى بها فترة تجنيده لاستلام شهادة إنهاء الخدمة بعد أن قضى مدة خدمته، لكنه عاد إلينا بشهادة وفاته، مطالباً بالقصاص لنجله ولكل الشهداء الذين سقطوا ضحايا الإرهاب.