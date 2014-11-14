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كوكي: أتمنى مجاورة كوستا في منتخب إسبانيا

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كوكي: أتمنى مجاورة كوستا في منتخب إسبانيا كوكي: أتمنى مجاورة كوستا في منتخب إسبانيا

مدريد، (إفي): أعرب كوكي ريسوريكسيون، صانع ألعاب فريق أتلتيكو مدريد، عن ثقته في التزام دييجو كوستا تجاه الإسباني لكرة القدم، مبينا أنه يأمل في اللعب إلى جواره مع الماتادور قريبا.

وفي تصريحات أدلى بها الليلة الماضية لراديو (ماركا) قال كوكي إن غياب كوستا عن "لا روخا" سببه قرار الجهاز الطبي ولا ينبغي تقديم الكثير من التفسيرات حول هذا الأمر.

وأضاف اللاعب أن الماتادور عليه أن يقوم بتحسين عدة أمور لكي يتمكن من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 -إذا نجح في التأهل لها- "في أقوى صورة ممكنة".

وحول مستقبله، أكد كوكي رغبته في إنهاء مسيرته مع "الروخيبلانكوس"، مبينا أن فريقه يطمح خلال الموسم الحالي لاحتلال المركز الثالث على الأقل في الليجا لكي يضمن المشاركة في بطولة دوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.

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