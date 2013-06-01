أهالي المتهمين يعتدون على أسرة خالد سعيد بالمطاوي والشوم.. ووالدته: فين الجيش؟

ليلى مرزوق: من سمح لهؤلاء بإدخال المطاوي والشوم لقاعة المحكمة

كتب : رحاب عبدالله منذ 29 دقيقة

وصفت ليلى مرزوق، والدة خالد سعيد، شهيد الطوارئ، الاعتداء الواقع عليها صباح اليوم، من قبل أهالي المتهمين بقتل نجلها، داخل قاعة المحكمة، خلال حضورها لأولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتله، بأنه بلطجة وترهيب، منتقدة سماح الأمن بدخول هؤلاء ومعهم الشوم والمطاوي، قائلة: اتفتشت أنا وابنتي وجميع الحضور قبل دخول الجلسة أكثر من مرة واحنا ما عناش حاجة، إزاي الناس دي دخلت القاعة ومعها مطاوي وشوم".

وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم الاعتداء عليها داخل قاعة المحكمة، من قبل أهالي المتهمين، لافتة إلى أنه في كل مرة كانوا يسبونها ويعتدون عليها لفظياً ويلقون عليها ورق وقمامة، مطالبة الجيش بتأمينها وحمايتها بعد أن وصل الأمر إلى إخراج المطاوي لها ومحاولة ضربها بالشوم.

وأضافت، فوجئت بشخص يخرج مطواة لي من تحت الحزام وآخر يرفع شومة ويحاول الاندفاع نحوي وبضابط الأمن يقف بجواري ويقول لي: "اطمئني ما تخافيش ما حدش هيجي جنبك".

وتابعت: سألت الضابط "إزاي دخلتم الناس دي بالشوم والمطاوي واحنا فتشتونا أكتر من مرة ولا دول أمناء شرطة تبعكم وعشان كده ما اتفتشوش" ولكنه لم يرد علي.

وطالبت "مرزوق" الجيش بتأمبنها خاصة وأن سنوية خالد يوم الخميس المقبل وهي تخشى أن يندس أحد بين النشطاء خلال إحياء السنوية ويحاول الاعتداء عليها، قائلة: أنا أثق في الجيش لأنه كان بيحميني قبل كده وأنا عايزاه يحميني تاني، وعايزة محامين يتطوعوا لحضور الجلسة معي عشان ما ينفعش يسبوني جوة الجلسة أنا وابنتي ومحامي واحد فقط بمفردنا".