السعودية تحظر التعامل مع شبكة انضمت لاتفاقية إسرائيلية

ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الجهات الحكومية المختصة في المملكة طلبت قطع العلاقات مع الشبكة التنزانية المعروفة بـ “كينجدوم ليدرشيب ” تنزانيا،وحظر التعامل معها بسبب تورطها في أعمال مشتركة مع الجانب الإسرائيلي،مشيرة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تراقب المملكة بصرامة كافة التعاملات الاقتصادية ، وتحظر التعامل مع أي نشاط تكون اسرائيل طرفا فيه.

وأوضحت الصحيفة أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي وجه برقية إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أطلعه فيها على كافة التفاصيل الموجودة بشأن الشبكة ، وعلى الفور أصدر الدكتور الربيعة قرارا يقضي بمنع وحظر كافة التعاملات مع جميع الأطراف التي جرى تسميتها في القرار بما في ذلك تقرير الملتقى الاقتصادي الإسرائيلي التنزاني،وما أعقبه من لقاء لمسؤولين في وزارة المياه بتنزانيا أسفر عنها توقيع اتفاقية تشمل تعهد إسرائيل ببناء محطات تحلية لدار السلام.

وفي المقابل بحسب الصحيفة كشفت مصادر مطلعة عن تحركات لشركات سعودية على مستوى القطاع الخاص بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية للتعامل مع قائمة من أسماء الشركات التنزانية المهمة التي لم ترتبط بأي تعاملات مع الإسرائيليين من أجل استطلاع الفرص في مجالات المياه وذلك من أجل المساهمة في حل مشكلة تنزانيا المتمثلة في ندرة المياه الصالحة للشرب ، وتحييد الدور الإسرائيلي الراغب في استغلال هذه المشكلة.

أ ش أ