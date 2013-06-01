شقيق المجند المختطف يحرر محضرا رسميا وقسم مطروح يحوله إلى النيابة العسكرية للتحقيق

مساعٍ من أهالى برانى والسلوم مع أقارب المجند للبحث عن المجند المختفى

كتب : محمد بخات منذ 12 دقيقة

المجند المختفي مختار محمد مختار

قام محمد عصام مختار، شقيق المجند المختطف، بتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مطروح، بعدما جلس مع مأمور القسم، أبلغ فيه باختفاء شقيقه المجند بالكتيبة رقم 800 مدفعية، باللواء 130، الفرقة 33 بالسلوم، التابعة للمنطقة الغربية العسكرية، وذلك بمحطة "أم شيفة" بسيدي براني، أثناء عودته مع زملائه على متن القطار الحربي، قادمين من السويس، وحمل المحضر رقم 2 إداري مطروح، بتاريخ 1 يونيو لسنة 2013 عسكرية قوات مسلحة.

وأكد شقيق المجند أنه تم الاتصال من مكتب مأمور قسم شرطة مطروح بالنيابة العسكرية، وجاري تحويل المحضر لهم لفتح تحقيق رسمي لديهم حول واقعة الاختطاف وأسبابها، تمهيدا للوصول إلى المجند.

وأضاف أن هناك مساعٍ من أقارب لهم وأصدقاء مع مجموعة من المخلصين من أهالس برانس والسلوم، يقومون بالبحث عنه.

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