أهالى كوم أمبو يستقبلون جثمان شهيد العريش بمطار أسوان

وصل صباح اليوم الجمعة، جثمان المجند ميناء عادل أنور 23 سنة أحد شهداء الأعمال الإرهابية التى شهدها طريق “العريش ـ رفح”، إلى مطارأسوان ملفوفا بعلم مصر.

وكان فى استقباله عدد من أهالى كوم أمبو، بالإضافة إلى قيادات المحافظة، ومن المقرر، أن يتم الصلاة عليه، بعد قليل، بكنيسة ماري جرجس بمدينة كوم أمبو، ويتم تشييع الجثمان بمقابر المدينة.

يذكر أن مينا عادل أنور، 23 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي، مقيم بقرية منيحة التابعة لمركز كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، وكان ينهي خدمته العسكرية قريبًا، وهو الابن الأكبر لوالده الذي يعمل باليومية، ولديه شقيقين أصغر منه سنًا.