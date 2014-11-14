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مسيرة صباحية لأنصار الإخوان بالمعادي

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مسيرة صباحية لأنصار الإخوان بالمعادي مسيرة صباحية لأنصار الإخوان بالمعادي

مسيرة للاخوان – أرشيفية

نظم العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وتنظيم الاخوان ، مسيرة صباح اليوم ، انطلقت من مسجد إمبابى بمنطقة المعادى ، للمطالبة بالقصاص للشهداء والافراج عن زملائهم المحبوسين .

ورفع المتظاهرون شارات رابعة وصور الرئيس المعزول ، كما هتفوا تنديدا بالجيش والشرطة والنظام الحالى ، كما قاموا بتوزيع منشورات، تدعو الى النزول فى تظاهرات حاشدة يوم 18 نوفمبر، تحت شعار “حرر جيشك .. حرر وطنك”، على حد زعمهم.

يذكر ان تحالف دعم المعزول قد دعا أنصاره الى التظاهر اليوم ولمدة أسبوع تحت شعار “انتفاضة الميادين والسجون”.

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