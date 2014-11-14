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واشنطن تتجسس على الهواتف النقالة بواسطة طائرات لملاحقة مجرمين

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واشنطن تتجسس على الهواتف النقالة بواسطة طائرات لملاحقة مجرمين واشنطن تتجسس على الهواتف النقالة بواسطة طائرات لملاحقة مجرمين

كتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” بالأمس أن السلطات الأمريكية أقامت تجسس بواسطة طائرات تحصل على معلومات من الهواتف النقالة لعشرات الآلاف من الأشخاص وذلك في محاولة لتحديد مكان وجود مجرمين واعتقالهم.

وذكرت الصحيفة أن السلطات تقوم بتشغيل طائرات صغيرة انطلاقا من خمسة مطارات كبيرة في الولايات المتحدة على الأقل، تنقل صناديق ترسل أشارات شبيهة بتلك التي ترسلها أبراج شبكات الهاتف النقال,وبذلك، يتم وصل الهواتف بهذه الصناديق التي تجمع المعلومات المطلوبة،بحسب المصدر نفسه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها قريبة من هذا البرنامج أن الطائرات المذكورة تحلق في اجواء البلاد في شكل منتظم لجمع معلومات من الهواتف النقالة،ما يعني أن غالبية السكان الولايات المتحدة الأمريكية تطاولهم هذه العملية.

وأضافت الصحيفة أن وزارة العدل رفضت التعليق على الموضوع مكتفية بالتاكيد أن الوكالات التابعة لها تلتزم بالقانون في كل ما يتصل بالمراقبة والتجسس.

وتابعت أن هذا البرنامج اتاح كشف امكنة هواتف نقالة على صلة بمجرمين او بمشتبه بهم.

وقال مسؤول التكنولوجيا في الاتحاد الأمريكى للدفاع عن الحريات كريستوفر سوجوين لوول ستريت جورنال أن هذا البرنامج “لا يمكن تبريره” حسب ما ذكرت وكالة أنباء”أ ف ب”.

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