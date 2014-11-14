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بعد قبول البغدادى بيعتها.. «أنصار بيت المقدس» تغير اسمها إلى «ولاية سيناء»

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بعد قبول البغدادى بيعتها.. «أنصار بيت المقدس» تغير اسمها إلى «ولاية سيناء» بعد قبول البغدادى بيعتها.. «أنصار بيت المقدس» تغير اسمها إلى «ولاية سيناء»

حساب أنصار بيت المقدس على «تويتر» بعد تغيير الاسم

غيرت جماعة «أنصار بيت المقدس» في اسمها إلى «ولاية سيناء»، فور إعلان زعيم تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام «داعش» أبو بكر البغدادي، قبوله بيعة جماعات في عدة دول، حسبما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم».

وحولت «أنصار بيت المقدس» عقب انتهاء بث تسجيل نسب للبغدادي، مساء أمس الخميس، اسم صفحتها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إلى «ولاية سيناء» وعليها علم أسود كتب عليه “لا إله إلا الله” المعروف، وكل ذلك على خلفية مظللة تبين خريطة شبه جزيرة سيناء وجزء من الشمال المصري.

وكانت جماعة «أنصار بيت المقدس» الإرهابية المتشددة فى مصر قد أعلنت، الإثنين الماضى، انضمامها إلى تنظيم «داعش» ومبايعة زعيمها أبو بكر البغدادي.

وقال البغدادي في التسجيل المنسوب له إنه قبل البيعة من المؤيدين في ليبيا ومصر واليمن والسعودية والجزائر، داعيًا الجماعات التي أعلنت مبايعتها له إلى تغيير أسمائها إلى ولايات.

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