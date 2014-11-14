الداخلية: تحرير 78 محضر تزوير لبطاقات الرقم القومى و55 لتزويج قاصرات خلال شهر

قام نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة بإستخدام الرقم القومى علاوة على إستمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل.

وأسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال شهر أكتوبر الماضى، عن إصدار 723187 بطاقة رقم قومى، وبلغت إحصائيات إصدار الوثائق المميكنة “1452059ميلاد – 75352 وفاة – 72325 زواج – 12245 طلاق – 51613 قيد عائلى “.

وفى مجال إصدار المستندات الورقية ، تم إصدار عدد من الوثائق اليدوية عبارة عن “215118 قيد وقائع الميلاد – 46377 قيد وقائع الوفاة – 104141قيد وقائع الـزواج – 19637قيد وقائع الطـلاق – 6899 قـرارات ساقـط قيــد الميـلاد – 861 قـرارات ساقـط قيــد الوفاة – 585 قرارات إعادة قيد الميلاد – 16740 قرارات التصحيح- 37193 صور القيود – 15686شهادات الميلاد اليدوية- 4757 شهادات الوفاه اليدوية”.

وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن 3800 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 700 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 2000 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 500 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد – 400 قيد وقائع الزواج بالخارج– 175 قيد وقائع الطلاق بالخارج – 340 قرارات تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الخارج – 240 قرارات تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الداخل – 240 قرارات منح أو فقد الجنسية المصرية – 300 قرارات التصحيح بنموذج 80،79 – 200 قرارات التصويب بالحاسب – 140مستخرج صورة قيد وفاة ورقى ” نموذج 16 ” – 520 مستخرج صورة قيد زواج ورقى ” نموذج 21 ” – 100 مستخرج صورة قيد طلاق ورقى “نموذج 22″ ) .

وفى مجال تزويد قاعدة البيانات القومية بالبيانات وتحديثها وتصحيحها على مستوى كافة مواقع القطاع، تضمنت بيانات المواليد والوفاة إعتباراً من 1/1/1900 وبيانات الزواج والطلاق إعتباراً من 1/1/1962 ويتم تغذية قاعدة البيانات سواء بالإدخال أو التصحيح أو التأكيد من خلال الأجهزة المُختصة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، وتم إضافة وتحديث قاعدة البيانات (210222تصحيح – 442912 إدخال – 35866 تأكيد ) بيانات المواليد والوفيات والزواج والطلاق.

وتم تحرير 78 محضر للمخالفين فى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى، و55 محضر فى مجال تزويج القاصرات، و28 محضر فى مجال إغفال البيانات، و15 محضر فى مجال الإنتحالات.

وتم ضبط 60 متهم فى مجال ضبط الكتبة العموميين بدون ترخيص لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون .

وتم تحرير 1230 محضر ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الإجتماعية لهم عند إستخراج بطاقة الرقم القومى، فى مجال ضبط قضايا الإدلاء ببيانات الحالة الإجتماعية غير الصحيحة، بالإضافة إلى 9 محاضر ضد المتسببين فى تكرار وقائع الميلاد.

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