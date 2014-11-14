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مركز «مساواة» لحقوق الإنسان ببورسعيد يعلن تجميد نشاطه

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مركز «مساواة» لحقوق الإنسان ببورسعيد يعلن تجميد نشاطه مركز «مساواة» لحقوق الإنسان ببورسعيد يعلن تجميد نشاطه

مركز مساواة لحقوق الانسان

أعلن مركز «مساواة» لحقوق الإنسان ، أحد المراكز الحقوقية بمحافظة بورسعيد ، تجميد كافة أنشطته نتيجة لحملة التشويه والتهديد الموجهة ضد المجتمع المدني في .

جاء ذلك في البيان الذي أصدره المركز ، وأكد أنه “وعلى الرغم من أن إنشاء المركز قد تم متوافقًا مع القانون المصري إلا أن الفضاء العام والمجتمعي الذي يعمل المركز في إطاره بات مقبضًا وغير موات على الإطلاق سيّما مع اشتداد حملات التشهير والتخوين والتهديد”.

واستعرض البيان تاريخ المركز منذ كوّن مؤسسو المركز جمعية أهلية باسم «جمعية مساواة لحقوق الإنسان» في يوليو 2004، وما واجهوة من صعوبات في الحصول على اعتراف قانوني بالجمعية لعدة سنوات وحتى تأسيس المركز في صيف 2008. كما استعرض البيان النشاطات التي تبناها المركز من توفير الدعم القانوني لضحايا الانتهاكات وزويهم، والتوعية بحقوق الإنسان،وإصدار التقارير والأبحاث عن الأوضاع الحقوقية والتنموية في بورسعيد وتدريب وتأهيل النشطاء الحقوقيين وغيرها من الإنجازات.

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