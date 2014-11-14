بالصور.. لندن تجمع بين أطول وأقصر رجلين في العالم

للمرة الأولى في التاريخ، التقى أطول رجل في العالم بأقصر رجل في العالم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث التقطا بعض الصور للذكرى، ظهرا في بعضها يصارعان للمصافحة أو تلامس أيديهما، وذلك حسبما نقلت “ سى ان ان العربية”

الحدث الذي أقيم في لندن كان الاحتفال بالذكرى العاشرة ليوم جينيس للأرقام القياسية، والذي يحتفي بالإنجازات غير المسبوقة حول العالم.

وبهذه المناسبة، حضر كل من سلطان كوسن، أطول رجل في العالم، وتشاندرا بهادور دانجي، الرجل الأقصرإلى لندن لالتقاط صورة ستبقى للتاريخ.

كوسن (31 عاما)، هو مزارع يصل طوله إلى ثمانية أقدام و3 بوصات، ويمكنه الوصول إلى الهدف في لعبة كرة السلة من دون الحاجة للقفز.

أما دانجي (74 عاما) فيصل طوله إلى 21 بوصة ونصف وهو أقصر إنسار في تاريخ البشرية، سجلته موسوعة الأرقام القياسية. ويعمل دانجي في رعاية الأغنام والأبقار، ويصل وزنه إلى 60 كيلو غراما.

وخلال الحفل، قال كوسن: “إن فرصة لقاء دانجي مثيرة جدا، فرغم أنه قصير وأنا طويل، إلا أننا نواجه نفس المشاكل في حياتنا، كما أنني حين أنظر في عينيه أشعر أنه رجل طيب”.

وقد شارك الآلاف في حفل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في مناطق مختلفة حول العالم، عبر إقامة نشاطات هدفها الدخول في الموسوعة، كما حدث في أستراليا، وفرنسا، والإمارات العربية المتحدة، والصين، وألمانيا، واليابان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.