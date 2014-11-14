القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن غارات جوية ضد “خراسان” في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة عن أنها نفذت غارات جوية هي الثالثة من نوعها منذ بداية أغسطس ضد مجموعة خراسان الجهادية التي تربطها علاقات بتنظيم بالقاعدة.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن المتحدث باسم القيادة الكولونيل باتريك رايدر قوله إن الجماعة الجهادية التي تنشط في سوريا كانت تخطط لمهاجمة أوروبا والولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف “يمكننا التأكيد أن الطيران الأمريكي ضرب هدفا بسوريا في وقت سابق من يوم الخميس مرتبطا بشبكة من عناصر سابقين في القاعدة يسمون مجموعة خراسان”.

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