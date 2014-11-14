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إسرائيل ترفض السماح لوزيرة الخارجية الكولومبية بزيارة رام الله

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إسرائيل ترفض السماح لوزيرة الخارجية الكولومبية بزيارة رام الله إسرائيل ترفض السماح لوزيرة الخارجية الكولومبية بزيارة رام الله

أعلنت حكومة كولومبيا بالأمس أن إسرائيل رفضت السماح لوزيرة الخارجية الكولومبية ماريا انغيلا هولغوين بزيارة رام الله في الضفة الغربية المحتلة للقاء نظيرها الفلسطيني رياض المالكي،مطالبة اياها أولا بزيارة الدولة العبرية.

وتقوم هولجوين حاليا بجولة في الشرق الأوسط وقد رغبت في التوجه الى الضفة الغربية من الاردن للاجتماع بالمالكي وطلبت السفارة الكولومبية في اسرائيل منحها أذنا بالعبور.

وقالت الخارجية الكولومبية في بيان أن “السلطات الإسرائيلية رفضت منح أذنها وأشترطت لدخولها إلى رام الله أن تزور إسرائيل.

وأضافت الخارجية أن إسرائيل أوضحت أنها لن تسمح لهولجوين بالتوجه الى رام الله “الا بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي.

واثر كل ذلك، التقت الوزيرة الكولومبية نظيرها الفلسطيني في العاصمة الأردنية.

وتزور هولجوين ايضا الكويت والامارات العربية المتحدة في أطار جولتها التي تنتهي الأحد القادم حسب ماذكرت وكالة أنباء”أ ف ب”.

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