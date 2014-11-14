رئيس وزراء الياباني: نسعى لتعزيز العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة وأستراليا

أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو أبي، الجمعة، أنه يريد تعزيز العلاقات العسكرية لبلاده مع الولايات المتحدة وأستراليا، وذلك بعد بضعة ايام من اول لقاء رسمي يعقده مع الرئيس الصيني.

وفي مقال كتبه لصحيفة «اوستراليان فايننشل ريفيو» الاسترالية عشية قمة مجموعة العشرين في بريزباين، اعرب ابي عن «عزمه على تعزيز التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة»، موضحا ان الهدف من ذلك هو «بناء مستقبل سلمي وآمن ومزدهر لمنطقة اسيا-المحيط الهادىء».

>وياتي هذا الموقف بعد ايام من اجتماعين بين ابي والرئيس الصيني شي جينبينغ على خلفية العلاقات المتوترة بين بكين وطوكيو من جهة واحيانا الصعبة بين بكين وواشنطن من جهة أخرى.