الطريقة المثلى لنزول المرأة من السرير وحمل الأشياء بعد الولادة

يوضح الدكتور عمرو حسن، مدرس النساء والتوليد طب قصر العينى، الطريقة المثلى التى يجب أن تتبع عند النزول من السرير بعد الولادة:

- عند النزول من السرير من وضع الرقود يجب على الحامل وحديثة الولادة ألا تثنى الجذع إلى الأمام فى محاولة الجلوس، لأن ذلك الوضع يلقى عبئاً شديداً على عضلات البطن، لذلك فالطريقة السليمة للنزول من السرير تكون وفقاً للخطوات التالية:

> ـ إذا كانت السيدة الحامل مستلقية على ظهرها فإن أول خطوة تقوم بها هى أن تثنى ركبتيها.

> ـ تلف جسمها للرقود على جنبها مع استمرار ثنى الركبتين ثم تضع اليد العليا على مرتبة السرير.

> ـ تضع اليد الأخرى على مرتبة السرير ثم تمد الذراعين وترفع الجذع عاليا لأخذ وضع الجلوس على المقعدة.

> ـ تحرك الحامل رجليها لخفضهما ووضعهما على الأرض.

> ـ تقوم الحامل على قدميها لأخذ وضع الوقوف

عند حمل الأشياء من الأرض:

> اثن ركبتيك والقدمين متباعدتين وانزلى لأسفل مع المحافظة على الظهر مستقيما، وتجنبى انحناء الظهر للأمام، ولا تحركى قطع الأثاث الثقيل الوزن.

اختارى الأحذية المناسبة ذات الكعب المتوسط والوجه العريض، وتجنبى لبس الأحذية ذات الكعب العالى أثناء فترة الحمل، واختارى الملابس المريحة والواسعة فى هذه الفترة.