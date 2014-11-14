محافظ سوهاج يكرم 106 مدارس فائزة بمسابقة للصيانة

كرم اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، 106 مدارس من مختلف الإدارات التعليمة بالمحافظة فائزة بمسابقة العام الأول لصندوق ( سماف ) للصيانة المدرسية البسيطة للعام الدراسي المنقضى 2013/2014 .

وقد عقدت المسابقة برعاية الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم وبمنحة لا ترد من بنك التعمير الألمانى وأقيم حفل التكريم بقاعة الاجتماعات بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بحضور إبراهيم عبدالباري حلاوه مدير عام الإدارة العامة لدعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم وعبدالعزيزعطية وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ومديري الادارات التعليمية بالمحافظة .

وأكد المحافظ- في كلمته خلال الحفل- أن نهوض الدولة يبدأ بإصلاح المنظومة التعليمية ومؤسسات التعليم لأنها تقوم ببناء العقول وتربية الأجيال ويجب على القائمين على العملية التعليمية أن يراعوا ضمائرهم وأن يكون داخلهم الحافز والرغية في أداء واجبات عملهم على أكمل وجه.

وأوضح المجافظ أن هذا المشروع يساعد في تحسين العملية التعليمية من خلال صيانة المبانى التعليمية والإرتقاء بمستوى النظافة بالمدارس وأن المشروع يمول لمدة ثلاث سنوات وتكريم المدارس الفائزة اليوم يمثل حافزا للمدارس الأخري للمشاركة من أجل جودة العملية التعليمية .

ومن جانبه قال إبراهيم عبدالباري حلاوه مدير عام الإدارة العامة لدعم اللامركزية بديوان وزارة التربية والتعليم أنه تم من خلال المسابقة صيانة 346مبنى مدرسي تضم 1600 فصل دراسي بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى محافظة سوهاج بتكلفة تقدر ب 868 ألف جنيه لافتا إلى أن الهدف من المشروع هو تحقيق جودة المبنى المدرسي وإدارة مدرسية لامركزية في ظل مشاركة مجتمعية فعالة ومن خلال تدريب المدارس للإفادة من المبالغ المخصصة لها في اوجه الصرف المتاحة وتفعيل دور مجلس الأمناء وتحسين أداء المدرسة .

وفى نهاية الإحتفال سلم المحافظ شهادات التقدير للمدارس الفائزة والقائمين عليها.