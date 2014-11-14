أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

محافظ جنوب سيناء يلتقي بوفد إعلامي سياحي كويتي ويشكرهم لدعمهم لمصر

  • مصر
  • 3
Google+ Print

زار مدينة شرم الشيخ وفد إعلامي سياحي كويتي، للتعرف على المقاصد السياحية بها، وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باستعراض جميع المقاصد السياحية بالمحافظة منها سياحة المؤتمرات، حيث أكد المحافظ أن شرم الشيخ مؤهلة لتكون مدينة مؤتمرات عالمية لما بها من بنية أساسية صالحه لذلك منها قاعات مؤتمرات عالمية وفنادق خمس نجوم بها قاعات مجهزة لهذا الغرض .

و أضاف فودة أن جنوب سيناء مؤهلة للسياحة الرياضية حيث تمتلك قرية اولمبية تم الانتهاء من مرحلتين منها وجاري العمل في المرحلة الثالثة والتي تتضمن استاد كرة قدم يسع 40 ألف متفرج، واشار للبطولة الافريقية لكرة الطائرة

كما أشار للسياحة الدينية بسانت كاترين وبعض المناطق الاخري، هذا بالاضافة للسياحة العلاجية والرمال التي تشفي من الأمراض حيث هناك تجربة المانية في هذا المجال وايضا المياه الكبريتية بحمام موسي وحمام فرعون بجنوب سيناء .

كما أوضح المحافظ أن وجود الرياح طوال العام بمدينة دهب يجعلها فريدة في سياحة الويند سيرف والشراع والاسنوركلووجود 175 مركزا للغوص بالمحافظة وتابع المحافظ حديثه بانواع السياحة الشاطئية والترفيهية حيث يمكن للسائح قضاء اليوم صباحه ومسائه حتى ساعات متاخرة من الليل في التمتع بشرم الشيخ .

كما أوضح المحافظ أن المحافظة بها 5 محميات طبيعية تمثل 34 % من المساحه وهي نوع اخر من انواع السياحة

وقد أشار المحافظ لإتفاقية الصداقة والتآخي بين باتومي الجورجية ومدينة شرم الشيخ بالاضافة لوجود عروض أخرى من دول مثل كازاخستان وازربيجان وفلادفيا وروسيا، وطالب الوفد بان يكون هناك اتفاقية تآخي بين أحد المدن الكويتية وشرم الشيخ .

وفي نهاية اللقاء قام المحافظ بالتقدم للشكر للكويت حكومة وشعبا وباقي الدول العربية مثل والأردن والامارات لوقوفهم بجانب ، وتزايد الوفود العربية إلى شرم الشيخ خلال هذه الفترة .

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى