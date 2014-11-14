محافظ جنوب سيناء يلتقي بوفد إعلامي سياحي كويتي ويشكرهم لدعمهم لمصر

زار مدينة شرم الشيخ وفد إعلامي سياحي كويتي، للتعرف على المقاصد السياحية بها، وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باستعراض جميع المقاصد السياحية بالمحافظة منها سياحة المؤتمرات، حيث أكد المحافظ أن شرم الشيخ مؤهلة لتكون مدينة مؤتمرات عالمية لما بها من بنية أساسية صالحه لذلك منها قاعات مؤتمرات عالمية وفنادق خمس نجوم بها قاعات مجهزة لهذا الغرض .

و أضاف فودة أن جنوب سيناء مؤهلة للسياحة الرياضية حيث تمتلك قرية اولمبية تم الانتهاء من مرحلتين منها وجاري العمل في المرحلة الثالثة والتي تتضمن استاد كرة قدم يسع 40 ألف متفرج، واشار للبطولة الافريقية لكرة الطائرة

كما أشار للسياحة الدينية بسانت كاترين وبعض المناطق الاخري، هذا بالاضافة للسياحة العلاجية والرمال التي تشفي من الأمراض حيث هناك تجربة المانية في هذا المجال وايضا المياه الكبريتية بحمام موسي وحمام فرعون بجنوب سيناء .

كما أوضح المحافظ أن وجود الرياح طوال العام بمدينة دهب يجعلها فريدة في سياحة الويند سيرف والشراع والاسنوركلووجود 175 مركزا للغوص بالمحافظة وتابع المحافظ حديثه بانواع السياحة الشاطئية والترفيهية حيث يمكن للسائح قضاء اليوم صباحه ومسائه حتى ساعات متاخرة من الليل في التمتع بشرم الشيخ .

كما أوضح المحافظ أن المحافظة بها 5 محميات طبيعية تمثل 34 % من المساحه وهي نوع اخر من انواع السياحة

وقد أشار المحافظ لإتفاقية الصداقة والتآخي بين باتومي الجورجية ومدينة شرم الشيخ بالاضافة لوجود عروض أخرى من دول مثل كازاخستان وازربيجان وفلادفيا وروسيا، وطالب الوفد بان يكون هناك اتفاقية تآخي بين أحد المدن الكويتية وشرم الشيخ .

وفي نهاية اللقاء قام المحافظ بالتقدم للشكر للكويت حكومة وشعبا وباقي الدول العربية مثل السعودية والأردن والامارات لوقوفهم بجانب مصر، وتزايد الوفود العربية إلى شرم الشيخ خلال هذه الفترة .