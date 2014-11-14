رابح والجسمي والمهندس والكبيسي نجوم حفل"خليجي 22"

يشارك عدد من نجوم السعودية والخليج، في حفل فنّي على هامش بطولة كأس الخليج الـ22 لكرة القدم، التي تقام حاليّاً في العاصمة السعودية الرياض.

ويقدم النّجوم: رابح صقر، وحسين الجسمي، وماجد المهندس، وفهد الكبيسي حفلاً غنائيّاً، يوم الثلاثاء المقبل في مركزالملك فهد الثقافي، في الرياض.

ويشار إلى أنّ النجمين رابح صقر وحسين الجسمي، سيقدّمان أغنية "إذا إتّحدنا" في حفل افتتاح بطولة "خليجي 22"،مساءاليوم الخميس على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، وهي من ألحان رابح صقر، وكلمات الشاعرعبدالله أبوراس.