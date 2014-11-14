أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مسئول أمريكى سابق يدعو إلى عزل “داعش” عن النظام المالى الدولى

Google+ Print
مسئول أمريكى سابق يدعو إلى عزل “داعش” عن النظام المالى الدولى مسئول أمريكى سابق يدعو إلى عزل “داعش” عن النظام المالى الدولى

دعا ماثيو ليفيت نائب مساعد وزير الخزانة الامريكي السابق الى ضرورة تطوير أساليب جديدة للتعامل مع مصادر التمويل غير المشروعة التي يعتمد عليها تنظيم داعش.

وطالب ماثيو خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الامريكي بمواصلة الضربات الجوية التي تركز على استهداف مصادر تمويل التنظيم الارهابي ، بما في ذلك مصافي النفط الكبيرة والصغيرة ، وكذلك طرق التهريب التي يستخدمها داعش في نقل النفط والبضائع المهربة الاخرى ، ودعا الى استهداف الوسطاء الذين يقومون بنقل النفط الذي يمتلكه داعش الى الاسواق ، مشيرا الى أن وزارة الخزانة الامريكية بدأت في دراسة سبل جمع المعلومات الاستخبارية عن هؤلاء.

وأكد المسئول الامريكي السابق – الذى يشغل الان منصب مدير برنامج الاستخبارات ومكافحة الارهاب بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى – ضرورة استهداف المناطق التي يسيطر عليها التنظيم لحرمانه من الاموال التي يحصل عليها من خلال فرض الضرائب وسرقة الآثار والموارد الطبيعية ، وأوصى بعزل تنظيم داعش عن النظام المالي الدولي من خلال وقف التعامل مع البنوك التي تقع في المناطق العراقية التي يسيطر عليها التنظيم.

وقال إنه يجب التوصل الى إجماع دولي حول ضرورة رفض دفع مبالغ مالية كفدية من جانب مختلف دول العالم لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم الجماعات الارهابية ، ودعا العراقية الى إجراء إصلاحات سياسية حقيقية وإقامة أجهزة أمنية فعالة تستطيع الانتقال الى المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة الحكومة لمحاسبة الكيانات الاجرامية التي تمول داعش.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا