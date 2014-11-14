مسئول أمريكى سابق يدعو إلى عزل “داعش” عن النظام المالى الدولى

دعا ماثيو ليفيت نائب مساعد وزير الخزانة الامريكي السابق الى ضرورة تطوير أساليب جديدة للتعامل مع مصادر التمويل غير المشروعة التي يعتمد عليها تنظيم داعش.

وطالب ماثيو خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الامريكي بمواصلة الضربات الجوية التي تركز على استهداف مصادر تمويل التنظيم الارهابي ، بما في ذلك مصافي النفط الكبيرة والصغيرة ، وكذلك طرق التهريب التي يستخدمها داعش في نقل النفط والبضائع المهربة الاخرى ، ودعا الى استهداف الوسطاء الذين يقومون بنقل النفط الذي يمتلكه داعش الى الاسواق ، مشيرا الى أن وزارة الخزانة الامريكية بدأت في دراسة سبل جمع المعلومات الاستخبارية عن هؤلاء.

وأكد المسئول الامريكي السابق – الذى يشغل الان منصب مدير برنامج الاستخبارات ومكافحة الارهاب بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى – ضرورة استهداف المناطق التي يسيطر عليها التنظيم لحرمانه من الاموال التي يحصل عليها من خلال فرض الضرائب وسرقة الآثار والموارد الطبيعية ، وأوصى بعزل تنظيم داعش عن النظام المالي الدولي من خلال وقف التعامل مع البنوك التي تقع في المناطق العراقية التي يسيطر عليها التنظيم.

وقال إنه يجب التوصل الى إجماع دولي حول ضرورة رفض دفع مبالغ مالية كفدية من جانب مختلف دول العالم لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم الجماعات الارهابية ، ودعا الحكومة العراقية الى إجراء إصلاحات سياسية حقيقية وإقامة أجهزة أمنية فعالة تستطيع الانتقال الى المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة الحكومة لمحاسبة الكيانات الاجرامية التي تمول داعش.

أ ش أ