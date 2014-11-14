فيديو.. أحمد موسى لـ«أبو الفتوح»: «لو مقلتش سبب انتحار زينب مهدي هفضحك»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك سببا وراء انتحار الناشطة السياسية زينب مهدي، عضو الحملة الرئاسية للدكتور عبد المنعم الفتوح، في انتخابات الرئاسة عام 2012، مؤكدا أن هذا السبب لا يعرفه سوي «أبو الفتوح» وأعضاء حملته.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس: «لو لسه عندك دم اطلع يا أبو الفتوح وقول عن سبب انتحارها.. لو عندك شجاعة اطلع وبرد نار أهلها، ولو ماقولتش ليوم الأحد القادم هطلع أنا للناس وأقولهم وافضحك، لو أنت راجل أطلع قول أية الموضوع، وخليك شجاع».

كان نشطاء على الشبكات الاجتماعية تناقلوا نبأ حول انتحار الناشطة زينب مهدي، عضو الحملة الرئاسية للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، إبان انتخابات الرئاسة في 2012، وقال مقربون من زينب مهدي إنها شنقت نفسها، وأشاروا إلى أنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة قبل أن تغلق صفحتها على «فيس بوك».