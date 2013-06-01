نظام غذائى سليم لكبار السن يقيهم من مشكلات الذاكرة

أكد فريق من الباحثين الأمريكيين، أن حرص كبار السن على اتباع نظام غذائى صحى متوازن، مع الابتعاد عن عادة التدخين المدمرة يعد من أهم الأسلحة وأفضلها فى الحفاظ على سلامة وقوى وظائف التذكر والإدراك الذاتى لديهم.

وكان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على أكثر من 18500 ألف شخص تراوحت أعمارهم ما بين الثامنة عشرة إلى التاسعة والتسعين عاماً، حيث تم تحليل عاداتهم الغذائية ومتابعة قدراتهم الإدراكية ومستوى الذاكرة بينهم.

وأشارت المتابعة إلى أن كبار السن الذين انتظموا فى تناول غذاء صحى متوازن غنى بالخضراوات والفاكهة مع الحرص على ممارسة الرياضة نجحوا بنسبة 34% فى الحفاظ على كفاءة الذاكرة والقدرات الإدراكية بينهم بالمقارنة بكبار السن ممن لم ينتظموا فى تناول الأكل الصحى.