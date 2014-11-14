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«الأرصاد»: طقس اليوم لطيف شمالاً معتدل الحرارة على باقى الأنحاء

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«الأرصاد»: طقس اليوم لطيف شمالاً معتدل الحرارة على باقى الأنحاء «الأرصاد»: طقس اليوم لطيف شمالاً معتدل الحرارة على باقى الأنحاء

حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وبعض محافظات شمال الصعيد. وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية بالنسبة للبحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن : القاهرة العظمى 26 والصغرى 16، الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15،مطروح العظمى 23 والصغرى 15، بورسعيد العظمى 25 والصغرى 20، دمياط العظمى 25 والصغرى 19، بلطيم العظمى 25 والصغرى 19، الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 16، السويس العظمى 27 والصغرى16، العريش العظمى 26 والصغرى 14، طابا العظمى 25 والصغرى 11، الطور العظمى 17 والصغرى 15. مرسى علم العظمى 30 والصغرى 19، الغردقة العظمى 30 والصغرى 19، شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 19، رفح العظمى 26 والصغرى 13، سانت كاترين العظمى 23 والصغرى 9، سيوة العظمى 25 والصغرى 12، المنيا العظمى 27 والصغرى 12، الفيوم العظمى 27 والصغرى 14، رأس سدر العظمى 26 والصغرى 17، أبو سمبل العظمى 32 والصغرى 18، أسيوط العظمى 25 والصغرى 15، سوهاج العظمى 20 والصغرى 13، الأقصر العظمى 32 والصغرى 13، أسوان العظمى34 والصغرى16، شلاتين العظمى 30 والصغرى 20، الوادى الجديد العظمى 28 والصغرى 16، حلايب 30 والصغرى 22، قنا العظمى31 والصغرى 13، السلوم العظمى 31 والصغرى15.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: مكة العظمى 36 والصغرى 25، المدينة العظمى 32 والصغرى 18، الرياض العظمى 25 والصغرى 12، المنامة العظمى 26 والصغرى 22، أبو ظبى العظمى 31 والصغرى 16، الدوحة العظمى 28 والصغرى 21، الكويت العظمى 27 والصغرى 11، دمشق العظمى 22 والصغرى 7، بيروت العظمى 26 والصغرى 18، عمان العظمى 23 والصغرى 12. وفى القدس العظمى 22 والصغرى 16، غزة العظمى 25 والصغرى 16، بغداد العظمى 30 والصغرى 15، مسقط العظمى 28 والصغرى 11، صنعاء العظمى 23 والصغرى 5، الخرطوم العظمى 36 والصغرى 24، طرابلس العظمى 25 والصغرى 12، تونس العظمى 24 والصغرى 12، الجزائر العظمى 26 والصغرى 12، الرباط العظمى 23 والصغرى 15، نواكشوط العظمى 35 والصغرى 20. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: أنقرة العظمى 16 درجة والصغرى 4، إسطنبول العظمى 18 والصغرى 13، إسلام أباد العظمى 26 والصغرى 6، نيودلهى العظمى 28 والصغرى 14، جاكرتا العظمى 30 والصغرى 24، بكين العظمى10 والصغرى 1 تحت الصفر . وفى كوالالمبور العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، طوكيو العظمى 16 والصغرى 9، أثينا العظمى 20 والصغرى14، روما العظمى 20 والصغرى 10، باريس العظمى 12 والصغرى 9، مدريد العظمى 15 والصغرى 10، برلين العظمى 12 والصغرى 8، لندن العظمى 14 والصغرى 11، مونتريال العظمى 4- والصغرى 2، موسكو العظمى 4 والصغرى 1، نيويورك العظمى 7 والصغرى 2، واشنطن العظمى 7 والصغرى 2 .

 

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