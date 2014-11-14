دراسة تشرح أسباب البكاء في لحظات الفرح الشديد

البكاء أثناء لحظات الفرح ربما يبدو أمرًا غريبًا، ولكن ترى مجموعة من علماء النفس إنهم وجدوا السبب وراء هذا الأمر، وإن دموع الفرح ربما طريقة الجسد لاستعادة «التوازن العاطفي».

يقول العلماء، إنه من خلال الاستجابة لعاطفة إيجابية ساحقة بعاطفة سلبية، يكون الناس قادرون على التعافي بشكل أفضل من العواطف القوية، بحسب ما نشرت صحيفة «التلجراف» البريطانية.

قالت أوريانا أراغون، المؤلف الرئيسي للتقرير الذي سينشر في دورية Psychological Science، إن الناس ربما يستعيدون التوازن العاطفي بهذه التعبيرات.

وفحص علماء الناس من جامعة ييل الاستجابات العاطفية لسيناريوهات مختلفة للمفحوصين، وتتضمن لم الشمل السعيد والأطفال الرضع اللطيفة.

وجد العلماء أن الأفراد الذين أعربوا عن ردود أفعال سلبية للأخبار الإيجابية كانوا قادرين على تهدئة عواطفهم الشديدة بسرعة أكبر.

> وقال العلماء، إن هناك بعض الأدلة على أن العكس كان صحيحًا أيضًا، والمشاعر السلبية القوية ربما تثير تعبيرات إيجابية. على سبيل المثال، غالبًا ما يضحك الناس عندما يشعرون بالعصبية أو يواجهون مواقف صعبة أو مخيفة، ويستشهد العلماء بدراسات سابقة وجد علماء النفس بعض المفحصوين يبتسمون في أوقات الحزن الشديد.