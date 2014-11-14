أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

نجل الحويني: «المنتحر ليس بكافر ويجوز عليه الرحمة»

  • مصر
  • 3
Google+ Print

قال الشيخ حاتم الحويني، نجل الشيخ أبو إسحاق الحويني، على هامش انتحار زينب المهدي، العضوة السابقة بجماعة الإخوان المسلمين «إن المنتحر ليس بكافر ويجوز عليه الرحمة».

وأوضح «الحويني»، في حسابه على «أسك»، بعد سؤال وجه له أحد القراء عن هل المنتحر كافر ام اية وتجوز عليه الرحمة أم لا ؟، مساء الخميس، أن «مذهب أهل الحق (أهل السنة والجماعة)، أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، ولو ارتكبوا ما ارتكبوا من الكبائر، وأن ما ورد في خلود من قتل نفسه في النار، المراد به التهديد والزجر، أو أن المراد بذلك من استحل قتل نفسه، أو غير ذلك من الاحتمالات».

ةالبغ: «لذا فإن ما أقدم المنتحر عليه من أكبر الكبائر، وأبشع الجرائم، ولكن مع ذلك يعتبر على ملة الإسلام ويجري عليه أحكام المسلمين، فيصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، ويشرع الدعاء له بالمغفرة».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية