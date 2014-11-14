نجل الحويني: «المنتحر ليس بكافر ويجوز عليه الرحمة»

قال الشيخ حاتم الحويني، نجل الشيخ أبو إسحاق الحويني، على هامش انتحار زينب المهدي، العضوة السابقة بجماعة الإخوان المسلمين «إن المنتحر ليس بكافر ويجوز عليه الرحمة».

وأوضح «الحويني»، في حسابه على «أسك»، بعد سؤال وجه له أحد القراء عن هل المنتحر كافر ام اية وتجوز عليه الرحمة أم لا ؟، مساء الخميس، أن «مذهب أهل الحق (أهل السنة والجماعة)، أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، ولو ارتكبوا ما ارتكبوا من الكبائر، وأن ما ورد في خلود من قتل نفسه في النار، المراد به التهديد والزجر، أو أن المراد بذلك من استحل قتل نفسه، أو غير ذلك من الاحتمالات».

ةالبغ: «لذا فإن ما أقدم المنتحر عليه من أكبر الكبائر، وأبشع الجرائم، ولكن مع ذلك يعتبر على ملة الإسلام ويجري عليه أحكام المسلمين، فيصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، ويشرع الدعاء له بالمغفرة».