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بالفيديو.. ملثمون يعلنون مسؤوليتهم عن عملية «دمياط» ضد القوات البحرية

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أعلن عدد من الشباب الملثمين، لم يفصحوا عن هويتهم، عن مسؤوليتهم عن حادث «دمياط البحري» الإرهابى الذي تعرضت له القوات البحرية، الأربعاء، في تم تداوله علي موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وقال الشباب في الفيديو الذى لم تتجاوز مدته 3 دقائق إنهم «من أرض الكنانه، وقاموا بالعملية من أجل تحرير الفتيات والمعتقلين داخل السجون ولتكون رسالة إلى العالم والمصريين»، مضيفًا: «قمنا بأسر وحدة من جيش (..) للتفاوض على أخواتنا في السجون»، بحسب الفيديو.

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