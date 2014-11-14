باسم يوسف V.s «ملك السيديهات».. رئيس الزمالك تحت «المخرطة» (فيديو)

«مسيرك يا ملوخية تيجي تحت المخرطة».. بهذه الكلمات توعد الإعلامي الساخر باسم يوسف، رئيس الزمالك، بأن تدور الدائرة عليه، والذي أصبح في الوقت الحالي محظور نشر اسمه أو ظهوره في وسائل الإعلام.

واستغرب «يوسف» من انتقاد رئيس الزمالك له، وقال إنه يعشق الظهور في الإعلام والأضواء، ومعروف السيناريو الذي يتبعه في مهاجمة خصومه كل مرة وهو «الظهور في كل القنوات، والتهديد والوعيد، واستخدام الشتائم»، مؤكدا أنه «عندما تبتعد الأضواء عنه بيحس بالوحدة، فيقبل أن يقوم بأي دور كأن يدافع عن مرسي أو عن مبارك أو أن يشوه الثوار».

وسخر «يوسف» من ترشح رئيس الزمالك، الذي اعتبره «ملك السيديهات»، منتقدًا ترشحه لانتخابات الرئاسة ووصفه بـ«الخلوق والأدب»، قائلًا: «يارب سامحني على الكدب اللي بكدبه ده».

كما تعجب من مبررات رئيس الزمالك للترشح للرئاسة بأن «البلد وصلت لمرحلة من الانفلات الأخلاقي» مؤكدا: «لا داهية لاتكون أنت اللي مقتنع إنك حاتقضي على الانهيار الأخلاقي ده أنت حاتجيب ضلفها».

وعرض «يوسف» فيديو لرئيس الزمالك يبدع فيه في اختيار الألفاظ الخارجة، التي لايصح عرضها على التليفزيون، الذي قال عنه رئيس الزمالك في انتقاده لـ«يوسف» إنه «يدخل الألفاظ البذيئة ببرنامجه إلى كل بيت»، وأكد «يوسف أن ذلك الفيديو عينة من الانهيار الأخلاقي التي وصل إليها البلد، ورئيس الزمالك جاء ليصلحه».

واستعرض «يوسف» مميزات رئيس الزمالك لنرشحه لرئاسة الجمهورية من خلال فيديو للإعلامية لميس الحديدي تنتقده فيه، بقولها: «إنت حاتودينا في داهية لو إنت رئيس جمهورية، أولا علاقتنا بالدول حاتتقطع وحا نعمل حروب».

كما عرض لقاء سايقا لرئيس الزمالك مع الإعلامي عمرو الليثي في «برنامج واحد من الناس» يقول فيه «إنه ليس من حقه أن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة لأن أنا شايف إن مؤهلي وشخصيتي لا تحتمل أن أكون رئيس جمهورية»، بينما ناقض نفسه وترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2014

>مؤكد أن «الناس مش داخل عليها أنك تترشح أمام عبد الفتاح السيسي».