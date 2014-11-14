ممرضة مصابة بـ«كورونا» تعود لعملها بعد شفائها

عادت إحدى الممرضات إلى مزاولة عملها في مستشفى الملك فيصل بالطائف بعد شفائها من مرض "كورونا" الذي أصيبت به في وقت سابق.

واستقبل مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الدكتور معتوق بن محمد العصيمي بمكتبه الممرضة، معرباً عن سعادته وجميع منسوبي صحة الطائف بعودتها بعد أن شفيت، وقدم لها باقة ورد بهذه المناسبة.

وأعربت الممرضة باسمها وعائلتها عن شكرها وتقديرها لكافة المسؤولين في وزارة الصحة على اهتمامهم بحالتها ونقلها فوراً إلى المركز المتخصص بالرياض لاستكمال العلاج، كما شكرت الدكتور العصيمي وكافة الزملاء في المستشفى على اهتمامهم.