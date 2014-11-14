الحوار الوطني بتبوك يناقش دوافع الغلو والتطرف ومسبباته وحماية المجتمع منه

نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع نادي تبوك الأدبي ندوة ثقافية في قاعة الندوات بالنادي امتدادا للقاء الثالث من لقاءات الحوار الوطني تحت عنوان "التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية" في منطقة تبوك وتناولت الندوة الحوار حول دوافع الغلو والتطرف ومسبباته، وسبل حماية المجتمع من مخاطره على المجتمع وعلى الثوابت الشرعية والوطنية. فيما أوضح عضو مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك أن المركز يهدف من عقد لقاءات التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية في جميع مناطق المملكة إلى إطلاق حوار وطني يشمل جميع فئات المجتمع، في ظل التطورات والمتغيرات التي تشهدها الساحة العربية والعالمية من تنامي لظاهرة التطرف، واستقطاب لأبناء الوطن للدخول في التطرف والتشدد والزج بهم في دوامة العنف. وأكد إن المركز يعمل لتكامل الجهود بين مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية لبحث أحد أهم القضايا المهمة والشائكة التي أصبحت تؤرق المجتمع وتهدد وحدته الوطنية والسلم الاجتماعي.

الشيخ آل مبارك: ترسيخ ثقافة الحوار وتقبل رأي الطرف الآخر أحد أهم الأهداف الرئيسية والإستراتيجية

وأكد الشيخ قيس أن ترسيخ ثقافة الحوار وتقبل رأي الطرف الآخر أحد أهم الأهداف الرئيسية والإستراتيجية للمركز، حيث أن الحوار يجعل من الاختلاف سبباً للتنوُّع والإثراء المعرفي، من خلال تعزيز قنوات التواصل والحوار الفكري وتطويرها بين أفراد المجتمع. وتناول عضو مجلس الأمناء في المركز الدكتور حسن بن فهد الهويمل أن ما يتم طرحه من الأفكار والرؤى من المتحاورين والمتحاورات يعمل البناء على تكوين رؤية وطنية شامله تجاه هذا الموضوع الذي أصبح محل اهتمام جميع مكونات المجتمع. وأكد إن هذه الندوة تأتي في إطار توحيد الجهود بين جميع مؤسسات المجتمع للوقوف في وجه ظاهرة التطرف، وما تمثله من مخاطر على المجتمع ، وكذلك في الحيلولة دون أن تمتد آثارها السيئة على الوحدة الوطنية واللحمة بين أبناء المجتمع الواحد. وأضاف يقول "إن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني سخر جهوده وفعالياته خلال العام الحالي لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الحوار لنشر مفاهيم الوسطية والاعتدال كأفضل الحلول المتاحة والمشاريع الفكرية لمواجهة ظاهرة التطرف والتشدد والإقصاء, والتوعية بمخاطرها على مستقبل المواطن والوطن". وشارك في الندوة الدكتور فهد السلطان وأدارها عضو مجلس إدارة النادي عبدالرحمن الحربي.