أمير حائل: بلادنا عنوان للأمن والاستقرار واللحمة الوطنية

حائل - خالد العميم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن الوطن يفخر بقيادته الحكيمة وشعبه الوفي. وقال سموه أثبتت كل الأحداث التي مرت على الوطن أن هذه البلاد عنوان للأمن والاستقرار وللحمة الوطنية، فالقيادة الحكيمة قريبة من أبنائها وحريصة عليهم وعلى كل خير وكذلك أبناء الوطن أثبتوا بالأفعال مدى إخلاصهم لوطنهم وقيادتهم وأشاد سموه بالانجازات الأمنية المتلاحقة لرجال الأمن وقال سموه نفخر ونعتز بهذا الجهاز الأمني وبتفوق رجال الأمن في أداء مهامهم على أكمل وجه واستشهد سموه بما تم بتوفيق الله من سرعة القبض على الفئة الضالة التي ارتكبت جريمتها في أبناء الوطن بالأحساء وعلى الفور تم القبض على الجناة بعد ساعات وعلى مسافة تبعد عن موقع ارتكابهم للجريمة بأكثر من ألف كيلو متر بالإضافة إلى القبض على كل المتورطين المنتمين لهذا الفكر المنحرف في عدد من المناطق وفي وقت وجيز.

وأضاف سموه قائلا جميع أبناء الوطن اليوم يعبرون عن فخرهم برجال الأمن جميعاً وبما يقومون به من تضحيات مبيناً سموه أن مصاب الوطن في ضحايا حوادث الإرهابيين من أبناء الوطن الأبرياء ومن رجال الأمن الشجعان واحد، وأن الكل أصابه الحزن لفقدهم ولكنها إرادة الله وواجبنا جميعاً الصبر والإيمان، وأثنى سموه على ماعبر به أبناء الوطن من جنوب المملكة إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها ووقوفهم ضد مخطط أعداء الوطن مما جعل مخططاتهم تبوء بالفشل وتتحول بقوة الله ثم بالتفاف أبناء الوطن حول قيادتهم إلى مصدر قوة إضافية. وقال سموه هذا يجعلنا نحمد الله ونشكره على نعمه العديدة التي خص بها هذه البلاد وقيادتها وأبناءها جميعا، جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أمس وفدا من محافظة الأحساء برئاسة موسى الهاشم أحد أهالي المحافظة الذين جاءوا لتقديم العزاء في شهيد الواجب تركي بن رشيد الرشيد الذي استشهد خلال القبض بمنطقة القصيم على المتورطين بحادثة الأحساء. وأعربوا لسموه عن شكرهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة القصيم ولسمو أمير منطقة حائل ولسمو أمير منطقة الشرقية ولسمو وزير الداخلية على وقفتهم مع جميع أبناء الوطن الأوفياء وقالوا ولله الحمد أراد أعداء الوطن الشر والمكيدة لأبنائه وحرصنا على أن نفوت عليهم هذه الفرصة ونؤكد عملياً بأننا لحمة واحدة في هذا الوطن المبارك الذي تأسس على يد المغفور له الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ولازال ولله الحمد قوياً بتكاتف أبناء الوطن في مختلف المناطق سائلين الله بأن يحفظ الوطن وقيادته الحكيمة وأن يديم الأمن والاستقرار.