الحصين يوقع (٣٢) عقداً لتنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي بمناطق المملكة

الرياض - صالح الحميدي

وقع معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين (٣٢) عقداً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي بمناطق المملكة بتكلفة إجمالية تزيد على (٤٨٣) مليون ريال.

ويمثل العقد الأول تنفيذ محطة التنقية بمحافظة قلوة والمخواة بمنطقة الباحة بمبلغ قدره (٩٣،٨٠٠،٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الثاني سقيا قرى جنوب الطائف (المنطقة الأولى) بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ قدره (62.392.345.20) ريالا، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الثالث مشروع تنفيذ الخزانات الاستراتيجية بمحطة محلية بمنطقة جازان بمبلغ قدره (٣٥،٤٦١،٩٠٠) ريال، ومدة العقد (١٨) شهراً، والعقد الرابع تنفيذ الخط الناقل والخزانات الأرضية والعلوية بمحافظة السليل بمنطقة الرياض بمبلغ قدره (٢٣،٦٦٠،٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٢٤) شهراً، والعقد الخامس مشروع خط المياه الرئيس من سليلة جهينة إلى المرامية بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ قدره (٢٢،٦٥٥.000) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد السادس سقيا مدينة أبها والمراكز والقرى التابعة لها (المرحلة الثانية) بمنطقة عسير بمبلغ قدره (٢١،٨٨٨،٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد السابع تأمين سقيا محافظة الحناكية والقرى والمراكز التابعة لها بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ قدره (٢١،٠٦٠،٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الثامن مشروع خط المياه الرئيس من بيضان إلى الصلحانية وحاذة بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ قدره (٢٠،٥٥٤،٢٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد التاسع مشروع تنفيذ توصيلات منزلية للصرف الصحي بأحياء متفرقة بمدينة حائل عقد رقم (2) بمبلغ قدره (١٩،٤٢٥،٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد العاشر مشروع إكمال مواقع محطات الضخ من خزانات التحلية إلى خزانات وشبكات المياه بمنطقة جازان بمبلغ قدره (17.337.000) ريال، ومدة العقد (١٢) شهراً، والعقد الحادي عشر الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظات (الحريق، وحوطة بني تميم، والأفلاج) بمنطقة الرياض بمبلغ قدره (١٥،٩٦٨،٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الثاني عشر تشغيل وصيانة مشاريع المياه بمدينتي (رابغ والكامل) بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ قدره (١٣،٠٥٠،١٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الثالث عشر تشغيل وصيانة محطة المعالجة ومحطة الضخ لمياه الصرف الصحي بمحافظة النماص بمنطقة عسير بمبلغ قدره (١٢،٩٦٢،٤٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الرابع عشر تأمين مياه بوساطة الناقلات (المجموعه الأولى) بمنطقة جازان بمبلغ قدره (١٢،٩٦٠،٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الخامس عشر تشغيل وصيانة مشاريع المياه بمحافظة العلا والمراكز التابعة لها بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ قدره (١٠،٩٣٤،٢٢٠) ريالا، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد السادس عشر الخدمات الهندسية الاستشارية لتحديث المخطط الإرشادي لمشاريع المياه والصرف الصحي لمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض بمبلغ قدره (٨،٨٧٠،٠٠٠) ريال، ومدة العقد (15) شهراً، والعقد السابع عشر تأمين المياه بوساطة الناقلات لأهالي الحشر وآل صهيف ومصيدة وحشوة ريع بمنطقة جازان بمبلغ قدره (٨،٠٤٣،٨٤٠) ريالا، ومدة العقد (٣) سنوات، والعقد الثامن عشر إكمال إنشاء خطوط ناقلة وإبدال الخطوط القديمة لبعض قرى منطقة الجوف (قارا، والطوير) بمبلغ قدره (7.721.530.40) ريالا، ومدة العقد (٢٢) شهراً، والعقد التاسع عشر الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع محطة تنقية مياه الشرب بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض بمبلغ قدره (٦،٧٩٤،٩٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد العشرون مشروع شبكات مياه الشرب لحي الرايس بمنطقة تبوك بمبلغ قدره (٦،٧٣٢،٦٩٥) ريالا، ومدة العقد (٢٤) شهراً، والعقد الحادي و العشرون تأمين مياه الشرب بوساطة الناقلات لقرى أهالي مركز السلف بمنطقة جازان بمبلغ قدره (٦،٤٨٠،٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الثاني والعشرون نزح (نقل) مياه الصرف الصحي للمدن (بلجرشي، والعقيق، والمندق، والأطاولة) والقرى التابعة لها بمنطقة الباحة بمبلغ قدره (6.238.080) ريالا، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الثالث والعشرون تأمين مياه الشرب بوساطة الناقلات لقرى بلغازي بمنطقة جازان بمبلغ قدره (٤،٩٨٩،٦٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الرابع والعشرون سقيا مركز الحيمة وخيبر الجنوب والقرى التابعة لها (المرحلة الثانية) بمنطقة عسير بمبلغ قدره (٤،٩٣٢،٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الخامس والعشرون نزح مياه الصرف الصحي لمدينة الباحة والقرى التابعة لها بمنطقة الباحة بمبلغ قدره (٤،٥٤٥،١٨٠) ريالا، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد السادس والعشرون توريد وتركيب خزانات بمحافظة فيفا بمنطقة جازان بمبلغ قدره (٣،٩٥٨،٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٦) أشهر، والعقد السابع والعشرون تشغيل وصيانة نقاط التوزيع بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ قدره (٣،٤٢٠،٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الثامن والعشرون الإشراف على مشاريع الصرف الصحي بمنطقة جازان عقد رقم (3) بمبلغ قدره (٣،٠٠٠،٠٠٠) ريال، ومدة العقد (١٢) شهراً، والعقد التاسع والعشرون تأمين سقيا مياه محلاه من خزان التحلية بالعدايا إلى خزان مشلحة بمنطقة جازان بمبلغ قدره (٩٧٩،٩٠٢) ريال، ومدة العقد (٦) أشهر، والعقد الثلاثون توريد وتركيب (4) وحدات ضخ رأسية متكاملة للآبار الجديدة عدد (2) بئر بمحافظة الريث عدد (1) بئر بقرية المرجع بوادي يخرف وعدد (1) بئر بوادي يخرف بمحافظة الريث بمنطقة جازان بمبلغ قدره (٩٧٣،٩٧٦) ريالا، ومدة العقد (٥) أشهر، والعقد الحادي والثلاثون توريد وتركيب نظام إنتاج مياه صالحة للشرب (50م3/ يوم) وتشغيل وصيانة لمدة ثلاث سنوات ميلادية مع التدريب على تشغيل الجهاز لجزيرة جنة بالجبيل بالمنطقة الشرقية بمبلغ قدره (٩٥٠،٠٠٠) ريال، ومدة العقد (3) أشهر، والعقد الثاني والثلاثون تطوير أنظمة إلكترونية، تعمل على الأجهزة الذكية بالمديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ قدره (٧٦٠،٩٧٥) ريالا، ومدة العقد (١٢) شهراً. وتأتي مشاريع الوزارة إنفاذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين كافة في جميع أرجاء المملكة، وتأكيداً من الوزارة لاستمرار خدماتها للمواطنين، ووفاء

بمتطلبات المرحلة المقبلة، لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر.