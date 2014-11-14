شرطة الباحة: قاتل الأم ووالدها من جنسية عربية

‏‫نفى الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف من ان قاتل الامرأة وابنها يوم الأحد الماضي بمنزلهم بقرية بني عدوان بمحافظة القرى في منطقة الباحة وسرق إحدى السيارات الموجودة داخل المنزل هو مواطن سعودي.

مشيراً بأن القاتل هو من جنسية عربية واعترف مبدئيا بتلك الجريمة، مؤكدا بأنه سيتم التصريح بشكل مفصل عن القضية لاحقاً.

وتعود تفاصيل الجريمة الى تعرض شاب ووالدته لهجوم مسلح من مجهول في منزلهما بقرية آل سعيدان، واستولى على مجوهرات وذهب وأسلحة وفر هاربا بسيارة الأسرة، واستطاعت شرطة منطقة الباحة من القبض عليه في فترة وجيزة، حيث اعترف بتنفيذ جريمته الشنيعة وقام بتمثيلها على الواقع.