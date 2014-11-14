مدينة زويل تحتفل باليوم العالمي للسكري بماراثون يضم ألف شاب

تنظم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية)، السبت، يوما تثقيفيا علميا للتوعية بمخاطر مرض السكر والجديد في مجال علاجه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري.

ويتضمن الاحتفال باليوم العالمي لـ«السكري» ماراثونا يشارك فيه أكثر من ألف شاب وفتاة من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا وأهالي مدينتي أكتوبر وزايد.

ويشارك في الماراثون دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور شريف صدقي الرئيس الأكاديمي للجامعة والقائم بأعمال رئيس مدينة زويل.