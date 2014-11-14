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فيديو.. «الدرديري» لمؤيدي البرادعي: «كل واحد يضرب نفسه بجزمة ويقول أنا حمار»

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وجّه الإعلامية حياة الدرديري، من خلال برنامجها « اليوم » على قناة «الفراعين»، رسالة لمؤيدي الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، قائلة: «كل واحد مؤيد للبرادعي، وواقف بجانبه، ياريت يمسك الجزمة بتاعته ويضرب نفسه بيها، ويقول على نفسه أنا حمار كبير».

وأضافت «الدرديري»، أن «هناك معلومات تشير بأن الدكتور البرادعي، ضمن القيادات الكبرى في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان»، لافتة إلى أن «البرادعي من الأشخاص التي أرادت هدم الوطن، خاصة بعد أن رفض فض إعتصامي رابعة والنهضة، وطالب بضرورة التفاوض سلمياً مع جماعة الإخوان».

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