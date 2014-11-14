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الظهور الأول لدنيا الشربيني بعد السجن!

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الظهور الأول لدنيا الشربيني بعد السجن! الظهور الأول لدنيا الشربيني بعد السجن!

الخميس 13-11-2014 23:58

قام الملحن أحمد صلاح حسني سوني بنشر صورة سيلفي تجمعه بالفنانة دنيا الشربيني، التي تمّ الإفراج عنها مؤخراً بعد سحنها لمدة عام كامل، على خلفية قضية تعاطيها المخدرات.

ونشر الملحن الصورة التي تجمعه بدينا مع بعض أصدقائهما، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، إذ يُعد هذا الظهور الأول لدينا بعد خروجها من السجن.

وفي سياق منفصل، تستعد دينا لمواصلة مشوارها الفنّي، حيث تردد خلال تواجدها في السجن، أنّ المخرج هاني خليفة بانتظار الإفراج عنها حتّى يبدأ تصوير فيلم "سكر مر"، الذي تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يواجهون مشاكل عاطفية تغير مجرى حياتهم وتدفعهم لاكتشاف واقعهم، ضمن إطار اجتماعي.

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سيدتي