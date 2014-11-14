أبي ياغي يوضح سبب ترويجه وإليسا لأحد المطاعم المخالفة

بعد حملة "سلامة الغذاء" التي أطلقها وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور في حق عدد من المؤسسات الغذائية والتعاونيات والمطاعم، المخالفة للمعايير الصحية، حرصت الفنانة إليسا ومدير أعمالها أمين أبي ياغي على نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى تواجدهما في أحد المطاعم الواردة أسمائها ضمن لائحة المطاعم المخالفة لشروط السلامة الغذائية، والتي أكد الوزير أنها لا تطابق المواصفات الصحية.

أمين أبي ياغي مدير أعمال الفنانة إليسا، أكد لـ "سيدتي نت" أن السبب الذي دفعه إلى نشر صور للمطعم على مدار اليوميين الماضيين يعود إلى سبب وحيد، وهو أنه وإليسا يحبان تناول الطعام فيه، وأنهما عمدا إلى نشر الصور بشكل عفوي ولم يخططا لذلك على الإطلاق،

وأضاف أبي ياغي: "صاحب المطعم هو صديقي، ومطعمه لا يخالف المعايير الصحية، والوزير تحدث عن عينة من الدجاج تم فحصها وشاءت الصدفة أن تكون غير مستوفية للشروط الصحية، ولكن هذا لا يعني أن كل ما يقدمه لا يستوفي تلك الشروط، لأن المطعم يقدم عشرات الأصناف من المأكولات وليس الدجاج وحده".

كما نفى أمين أبي ياغي أن يكون هو أو اليسا يستثمران أموالهما في المطعم وقال: "المطعم معروف وله 20 فرعاً في لبنان، وهناك نيّة لافتتاح فرع جديد في "الزيتونة باي"، وإذا وقع في الخطأ مرة في السنة، فلا شك أن هناك عشرات المطاعم الأخرى، ولكن لم يتم التحدث عنها ولم تطلها الحملة. صاحب المطعم صديقي وأنا أثق به ثقة تامة والمأكولات التي يقدمها لذيذة جداً".

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