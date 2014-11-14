تويتر النجوم: إليسا تروّج لأحد المطاعم المخالفة، وهيفا تستعد لـ"ستار أكاديمي"

لم يعد التواصل مع الفنانين ومعرفة أخبارهم بالأمر المستحيل، في ظلّ وجود مواقع التواصل الإجتماعي، وأبرزها موقع "تويتر"، فما هي أبرز نشاطات وأخبار النّجوم على "تويتر"؟

تستعدّ نجوى كرم لحفل "سيدني" الذي سيقام غداً، بعد أن وصلت البلاد يوم أمس، وكان باستقبالها في مطار "سيدني" الفانز ومتعهدّو الحفلات.

أحلام اختارت هذه المرّة أن تشنّ حرباً كلاميّة على الفنانة العراقيّة شذى حسّون، بعد أنّ صرحت الأخيرة، في إحدى المقابلات، أنّها لا تستطيع أن تكون عضوة في لجنة تحكيم "أراب أيدول" إلا بخروج أحد أعضاء اللجنة باعتبار أن اللجنة متشكلة من 4 أشخاص، فردّت أحلام عليها واصفةً إيّاها بأبشع النعوت، مثل إبنة ليل، وناكرة لأصلها، وفنانة من الصفّ العاشر... ولكن شذى ردّت على أحلام متوّعدة بأنّ نهايتها ستكون على يد شذى، من خلال مثابرتها ونجاحها.

وبعد أن كانت إبنه أصالة تستعدّ للسفر إلى الخارج لإكمال دراستها، أعلنت أصالة، من خلال تغريدات متتالية على "تويتر"، أنّ شام لن تسافر وستبقى إلى جانبها وفي حضن العائلة.

محمد عسّاف بدوره ، يستعدّ لتوقيع ألبومه الجديد "عساف" بعد قليل، في رام الله.

أما الفنانة إليسا، فركّزت تغريداتها على الترويج لأحد المطاعم في لبنان. واللافت في الأمر، أنّ هذا المطعم كان قد ورد اسمه ضمن لائحة المطاعم المخالفة لشروط السلامة الغذائيّة، التي نشرها وزير الصحّة اللبناني ضمن حملة "سلامة الغذاء". وأكدت إليسا أنّها تحبّ أن تأكل في هذا المطعم، وأنّه يقدّم أطباقاً لذيذة، كما نشرت صورة لإحدى الوجبات التي كانت تتناولها.

أما هيفا وهبي، فتقوم بالاستعدادات، كونها ستحلّ ضيفة على برنامج "ستار أكاديمي 10" هذا الأسبوع ، ولكنها اكتفت بنشر صورة ليدها وهي تحمل ميكروفون البرنامج أثناء التمرينات، من دون أن تُظهر وجهها، ومن دون أن تكشف عمّا إذا كانت شبيهتها، المشتركة المغربيّة في البرنامج ابتسام تسكت، ستشاركها الغناء.

أما عاصي الحلاني، فاستقبل، وزوجته السيدة كوليت، على مائدة العشاء النائب في البرلمان اللبناني الشيخ سامي الجميل، حيث أمضوا وقتاً ممتعاً برفقة الأصدقاء، وذلك بعد أن قام عاصي بمفاجأة الجميل في دارته في بكفيا، منذ فترة.

رياضيّاً، تمنّت ديانا حداد التوفيق لحفل افتتاح كأس الخليج بدورته الـ22.

ميريام فارس من جهتها، أعلنت على "تويتر" أنّها تقوم بالتسوّق في لندن.