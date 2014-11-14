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روبين ويليامز يترك إرثاً يقدر بـ 50 مليون دولار

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الجمعة 14-11-2014 09:20

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن النجم الأمريكي الراحل Robin Williams ترك خلفه ثروة كبيرة تقدّر بالـ 50 مليون دولار، بالإضافة إلى فيلا كبيرة ثمنها 30 مليون دولار ومنزل كان يقيم فيه مع زوجته Susan Schneider يُقدّر بـ 7 ملايين دولار.

وحسب ما ذكرت صحيفة People، فإن Williams الذي إنتحر عن عمر ناهز 63 عاماً، كان قد أوصى سابقاً بأن لا تمنح هذه الأموال لأولاده قبل بلوغهم سن الثلاثين من العمر، أي أن Zak إبن الـ 31 عاماً سيحصل على حصته من الإرث، بينما Zelda (25 سنة) و Cody (22 سنة) لن يتمكنا من الحصول على الأموال والأملاك الخاصة بهما قبل سنوات.

يشار إلى أنه الرغم من مرور شهرين على وفاته، إلا أن قضية إنتحار النجم الكوميدي العالمي Robin Williams لم تغلق حتى الآن. وقد كشفت وسائل إعلام أمريكية حديثاً أن تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على جثة الراحل، أثبت أن Williams كان يعاني من أخطر واسوء مراحل الإكتئاب والقلق، إلى جانب مرض الباركنسون.

 

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