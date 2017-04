كوميديا وتشويق ودراما في الصالات العربية

ثلاثة أفلام بدأ عرضها في معظم الصالات العربية وهذه لمحة سريعة عنها.

Dumb and Dumber To

عام 1994 شكّل نجاح فيلم Dumb and Dumber مفاجأة على شباك التذاكر عالمياً بعد أن جمع 127.1 مليون دولار إيرادات بكلفة إنتاج لم تتخطَ الـ 17 مليون دولار، وهو أيضاً ساهم في انطلاقة الممثل Jim Carrey نحو النجومية إضافة لفيلم The Mask الذي عرض في نفس العام. اليوم وبعد مرور 20 عاماً، ومن خلال فيلم Dumb and Dumber To يعود الثنائي Harry و Lloyd اللذين يؤدي دورهما Jeff Daniels و Jim Carrey في مغامرة مضحكة ومليئة بكمية كبيرة من الغباء. Dumb and Dumber To يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومصر والعراق ولبنان.

Trash

هذا الفيلم رائع وأنصحكم بمشاهدته، تجري أحداثه في البرازيل ويجمع بين التشويق والمغامرات والدراما وتولى إخراجه Stephen Daldry. ثلاثة وقائع يطرحها Trash تجعل منه فيلماً مميزاً وهي: أولاً، الفقر المجسّد بثلاثة أولاد يعيشون من جمع النفايات وثانياً، الفساد المجسّد بحاكم يسرق أموال الشعب ولا يعطيهم في المقابل إلا القمع وثالثاً الظلم والقساوة وتعطش الناس الى الحريّة من خلال نضال استمر لأجيال وضعت الخطط بهدف كشف حقيقة ما يحصل حتى لو كان الموت كلفته. Trash يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومصر والعراق ولبنان.

The Drop

عام 2011 ترشّح فيلم Bullhead للمخرج والسيناريست البلجيكي Michaël R. Roskam لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، واليوم يقدم لنا هذا المخرج فيلمه الجديد من نوع التشويق بعنوان The Drop المقتبس عن رواية للكاتب Dennis Lehane ويشارك في بطولته Tom Hardy و Noomi Rapace والممثل الراحل James Gandolfini. قصة الفيلم محورها نادل ينجرّ رغماً عنه الى مجموعة من الأحداث ينتج عنها ضحايا ممكن أن يكون واحداً منهم. The Drop يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.