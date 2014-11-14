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صراع بين الفنّانين والرياضيين على جمهور "خليجي 22"

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صراع بين الفنّانين والرياضيين على جمهور "خليجي 22" صراع بين الفنّانين والرياضيين على جمهور "خليجي 22"

الجمعة 14-11-2014 01:57

تشهد بطولة كأس الخليج الـ22 لكرة القدم، التي تقام في الرياض، منافسة قويّة بين نجوم الفنّ ونجوم الرياضة، عبر مشاركة الفنانين في البرامج الرياضيّة ، من أجل الاستحواذ على الجمهور الرياضي، في وقت تعتبر هذه الطريقة كجزء من الخطة الإعلانيّة والتسويقيّة للعديد من القنوات الفضائيّة، التي تستغلّ الفنّانين لجذب جمهورالكرة، وبالتالي المعلنين.

دوره، يشارك نجم الكوميديا السعوديّة أسعد الزهراني، المذيع الرياضي القطري طلال الكواري، في تقديم برنامج "عصرالخليج"، الذي يغطّي فعاليّات خليجي 22 يوميّاً، من العاصمة الرياض، الساعة الثالثة عصراً، عبر قناة" الكأس" القطرية.

ويقدّم نجم الكوميديا الكويتيّة طارق العلي، برنامج "شمس الخليج"،على قناة "أبوظبي الرياضيّة"، ويستضيف خلاله لساعتين كاملتين مجموعة من أشهرنجوم الفن الخليجي، للحديث عن بطولة كأس الخليج الـ 22، في قالب فنّي بعيد عن الرياضة. ومن ضيوفها الشّاعرالشيخ دعيج الخليفة، والنجمة الإماراتية هدى الخطيب.

ويستضيف العلي في كلّ حلقة، فنانين من الخليج، للحديث عن مواضيع تخصّ الفنّ والرياضة وروح دورة الخليج، إلى جانب عرض بعض التقاريرالتي قام طارق العلي بتصويرها بنفسه في مختلف دول الخليج، وقدّم فيها وجوهاً عديدة، حيث التقى خلالها بالفنانين والجماهير، وزار أماكن سياحيّة، وبعض مراكزالتأهيل والمعاقين.

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سيدتي

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